Порошенко рассказал, при каком условии ВСУ будут использовать американские комплексы Javelin
- Reuters
Он сказал, что 22 мая в Черниговской области проверил готовность вооружённых сил к боевому использованию Javelin.
«Это оружие будет использоваться только в случае полномасштабного наступления со стороны боевиков, подконтрольных России, и не будет использоваться для эскалации конфликта в Донбассе», — отметил украинский лидер.
По словам Порошенко, Javelin «станет дополнительным фактором, сдерживающим российскую агрессию».
Ранее стало известно, что Украина впервые провела пуски американских комплексов Javelin.