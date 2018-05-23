Порошенко рассказал, при каком условии ВСУ будут использовать американские комплексы Javelin

Украинская армия будет использовать американские противотанковые комплексы Javelin только в случае полномасштабного наступления со стороны ополченцев в Донбассе. Об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко.

Reuters

Он сказал, что 22 мая в Черниговской области проверил готовность вооружённых сил к боевому использованию Javelin. «Это оружие будет использоваться только в случае полномасштабного наступления со стороны боевиков, подконтрольных России, и не будет использоваться для эскалации конфликта в Донбассе», — отметил украинский лидер. По словам Порошенко, Javelin «станет дополнительным фактором, сдерживающим российскую агрессию». Ранее стало известно, что Украина впервые провела пуски американских комплексов Javelin.