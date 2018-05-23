На Украине ректору университета объявили выговор из-за практики студентов в Крыму

Ректору Сумского педагогического университета имени Макаренко Юрию Лянному объявили выговор за отправку студентов на практику в Крым. Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины.

«Подписан приказ об объявлении выговора ректору Сумского государственного педагогического университета имени А.С. Макаренко Юрию Лянному за невыполнение условий трудового контракта», — говорится в сообщении.

Как отмечается, среди вопросов, вынесенных на рассмотрение комиссии, также были результаты внеплановой проверки и возможные нарушения антикоррупционного законодательства.

Кроме того, министерство попросило СБУ выяснить обстоятельства поездки студентов в Крым.

Ранее стало известно, что Сумской государственный педагогический университет направил своих студентов на практику в Крым.

Депутат государственного совета Крыма Николай Юревич в беседе с ФАН прокомментировал визит украинских студентов на полуостров.