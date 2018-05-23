На Украине ректору университета объявили выговор из-за практики студентов в Крыму
- РИА Новости
«Подписан приказ об объявлении выговора ректору Сумского государственного педагогического университета имени А.С. Макаренко Юрию Лянному за невыполнение условий трудового контракта», — говорится в сообщении.
Как отмечается, среди вопросов, вынесенных на рассмотрение комиссии, также были результаты внеплановой проверки и возможные нарушения антикоррупционного законодательства.
Кроме того, министерство попросило СБУ выяснить обстоятельства поездки студентов в Крым.
Ранее стало известно, что Сумской государственный педагогический университет направил своих студентов на практику в Крым.
Депутат государственного совета Крыма Николай Юревич в беседе с ФАН прокомментировал визит украинских студентов на полуостров.