Министерство образования Украины изучает основания поездки украинских студентов в Крым
«МОН изучает обстоятельства и основания, по которым студенты Сумского государственного педагогического университета им. А. Макаренко были отправлены на практику на территорию временно оккупированного Крыма», — говорится в сообщении.
Ведомство также направило письмо ректору вуза с просьбой предоставить объяснения.
В министерстве отметили, что не поддерживают проведение любой учебной деятельности на «временно оккупированных территориях Украины».
Ранее стало известно, что Сумской государственный педагогический университет направил своих студентов на практику в Крым.
Депутат государственного совета Крыма Николай Юревич в беседе с ФАН прокомментировал визит украинских студентов на полуостров.