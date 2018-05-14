Министерство образования Украины изучает основания поездки украинских студентов в Крым

Министерство образования Украины приступило к изучению обстоятельств и оснований, в соответствии с которыми студенты Сумского государственного педагогического университета проходили практику в Крыму. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«МОН изучает обстоятельства и основания, по которым студенты Сумского государственного педагогического университета им. А. Макаренко были отправлены на практику на территорию временно оккупированного Крыма», — говорится в сообщении.

Ведомство также направило письмо ректору вуза с просьбой предоставить объяснения.

В министерстве отметили, что не поддерживают проведение любой учебной деятельности на «временно оккупированных территориях Украины».

Ранее стало известно, что Сумской государственный педагогический университет направил своих студентов на практику в Крым.

Депутат государственного совета Крыма Николай Юревич в беседе с ФАН прокомментировал визит украинских студентов на полуостров.