На Украине одобрили закон, защищающий «Укроборонпром» от выплаты России накопившихся долгов

Депутаты Верховной рады одобрили законопроект, который защищает украинские оборонные предприятия, в частности «Укроборонпром», от выплаты российским компаниям накопившихся долгов из-за невыполненных контрактов.

Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что в настоящий момент предприятия задолжали российским фирмам более 3,8 млрд гривен.

За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 230 человек при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отметил депутат Андрей Вадатурский во время представления проекта закона, Украина десятилетиями вела торговлю с Россией, и есть много договоров, подписанных вперёд на срок от трёх до пяти лет, но после вступления в силу запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения украинские предприятия физически не могут выполнить договоры, хотя за большинство из них уже получены деньги.

По словам Вадатурского, в случае вступления в силу закона он сможет предупредить «вмешательство» России в хозяйственную деятельность украинских стратегических оборонных предприятий и не допустить принудительного взыскания с них денежных средств и имущества.

Ранее депутат Верховной рады Александр Кирш предложил шантажировать МВФ дефолтом, чтобы смягчить условия кредитования.