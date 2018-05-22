На Украине одобрили закон, защищающий «Укроборонпром» от выплаты России накопившихся долгов
- © ukroboronprom
Об этом сообщает УНИАН.
Отмечается, что в настоящий момент предприятия задолжали российским фирмам более 3,8 млрд гривен.
За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 230 человек при необходимом минимуме в 226 голосов.
Как отметил депутат Андрей Вадатурский во время представления проекта закона, Украина десятилетиями вела торговлю с Россией, и есть много договоров, подписанных вперёд на срок от трёх до пяти лет, но после вступления в силу запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения украинские предприятия физически не могут выполнить договоры, хотя за большинство из них уже получены деньги.
По словам Вадатурского, в случае вступления в силу закона он сможет предупредить «вмешательство» России в хозяйственную деятельность украинских стратегических оборонных предприятий и не допустить принудительного взыскания с них денежных средств и имущества.
Ранее депутат Верховной рады Александр Кирш предложил шантажировать МВФ дефолтом, чтобы смягчить условия кредитования.