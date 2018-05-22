На Украине одобрили закон, защищающий «Укроборонпром» от выплаты России накопившихся долгов

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Депутаты Верховной рады одобрили законопроект, который защищает украинские оборонные предприятия, в частности «Укроборонпром», от выплаты российским компаниям накопившихся долгов из-за невыполненных контрактов.
На Украине одобрили закон, защищающий «Укроборонпром» от выплаты России накопившихся долгов
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Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что в настоящий момент предприятия задолжали российским фирмам более 3,8 млрд гривен.

За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 230 человек при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отметил депутат Андрей Вадатурский во время представления проекта закона, Украина десятилетиями вела торговлю с Россией, и есть много договоров, подписанных вперёд на срок от трёх до пяти лет, но после вступления в силу запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения украинские предприятия физически не могут выполнить договоры, хотя за большинство из них уже получены деньги.

По словам Вадатурского, в случае вступления в силу закона он сможет предупредить «вмешательство» России в хозяйственную деятельность украинских стратегических оборонных предприятий и не допустить принудительного взыскания с них денежных средств и имущества. 

Ранее депутат Верховной рады Александр Кирш предложил шантажировать МВФ дефолтом, чтобы смягчить условия кредитования. 

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