Депутат Рады предложил шантажировать МВФ дефолтом

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Депутат Верховной рады Александр Кирш считает, что Украине следует выдвинуть Международному валютному фонду (МВФ) свои условия.
Депутат Рады предложил шантажировать МВФ дефолтом
  • Reuters
  • © Yuri Gripas

«Я бы на месте правительства не боялся, а выдвигал свои жёсткие условия», — цитирует «Обозреватель» Кирша.

По его словам, Киев больше не может повышать тарифы на газ, поэтому надо торговаться.

«Поскольку население уже не имеет возможности оплачивать цену, то можно ставить перед МВФ вопрос о дефолте с той же серьёзностью, как это сделала Греция. Шантажировать МВФ дефолтом, не бояться этого делать», — считает Кирш.

Ранее в МВФ назвали критически важное условие для получения Украиной нового транша.

В конце апреля стало известно, что новый транш МВФ может стать для Украины последним до 2020 года.

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