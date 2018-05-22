Бывший премьер Украины назвал арест Вышинского нарушением Конституции

Короткая ссылка
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью RT заявил, что арест главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского является «беспрецедентным нарушением» Конституции страны.
Бывший премьер Украины назвал арест Вышинского нарушением Конституции
  • Reuters

«Это, конечно, беспрецедентное нарушение Конституции Украины, нарушение свободы слова. И, что самое интересное, я ждал реакции, которая могла бы последовать от наших европейских партнёров так называемых, с которыми Украина в июне 2014 года подписала соглашение о европейской ассоциации», — сказал он.

Экс-премьер напомнил, что данный документ содержит нормы Копенгагенских критериев для вступления стран в ЕС, демократические ценности, свободу слова, свободу печати: «там огромное количество пунктов, которые касаются свободы журналистской деятельности».

«Если Запад молчит, Европейский союз молчит, значит, Украина действует так соответственно этим европейским критериям, понимаете? Значит, она не нарушает соглашение об ассоциации? Значит, можно, выходит, сажать в тюрьму журналистов совершенно спокойно?» — добавил Азаров.

Ранее защита Вышинского подала апелляцию на арест журналиста.

19 мая главный редактор RT Маргарита Симоньян отметила, что реакция Запада на ситуацию с Вышинским удивительна.

Полная версия интервью — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных