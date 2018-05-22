Аксёнов ответил на угрозы депутата Рады разрушить Крымский мост

Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал заявление депутата Верховной рады Игоря Мосийчука об уничтожении Крымского моста и призвал не обращать внимания на угрозы.

«Не читайте того, что там происходит, — будете спокойно жить. Маразм крепчает. Ничего не угрожает ни мосту, ни Крыму, ни российским гражданам. Всё, на что они способны, — это мелкие гадости, но пока спецслужбы свою функцию выполняют в данном направлении», — приводит слова Аксёнова РИА Новости.

По его мнению, характеристику подобным заявлениям должны давать в психбольнице.

«Их мыслительные процессы я характеризовать не могу, наверное, компьютер их сможет объяснить. Я не знаю, что они там себе думают», — подчеркнул Аксёнов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова и депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировали слова депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, заявившего о необходимости уничтожить Крымский мост.