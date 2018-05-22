Источник в ВСУ объяснил обострение ситуации под Горловкой

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Источник в штабе операции объединённых сил (ООС) рассказал о причинах обострения ситуации под Горловкой.

По его словам, украинские силовики хотят затянуть петлю вокруг Донецка.

«Горловка окружена выгодными высотами, в том числе в посёлке Южный. Тот, кто владеет опорными позициями на этих высотах, по сути, владеет городом: с них легко простреливается весь город», — сказал офицер в разговоре с изданием «СТРАНА.UA».

Он добавил, что «ВСУ формально не нарушает минских договорённостей — высоты вокруг Горловки относятся к так называемой серой зоне».

Ранее заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что в ходе атаки украинские силовики потеряли танк и БМП, около 10 человек убиты.

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