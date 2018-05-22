В ЛНР сообщили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ
В самопровозглашённой Луганской народной республике сообщили о четырёх случаях обстрела со стороны украинских военных за минувшие сутки. Об этом информирует Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.
«Обстрелам подверглись районы посёлка городского типа Калиново и села Веселогоровка», — отмечается в сообщении.
Как уточняется, огонь вёлся из вооружения БМП и автоматических станковых гранатомётов АГС.
Ранее в ЛНР сообщили о гибели двух украинских военнослужащих во время минирования в Донбассе.
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