В ЛНР заявили о подрыве украинскими диверсантами автомобильного моста

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В Министерстве Госбезопасности (МГБ) самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что украинские диверсанты взорвали Штеровский автомобильный мост.

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

Отмечается, что в связи с этим движение транспорта приостановлено на данном участке трассы М-21 «Красный Луч — Луганск». Уточняется, что также было нарушено железнодорожное сообщение между станциями Штеровка и Петровеньки.

«МГБ совместно с МВД проводит комплекс оперативных мероприятий по розыску членов диверсионно-террористической группы, осуществившей сегодня ночью подрыв моста на 50-м километре автодороги «Красный Луч — Луганск», — говорится в сообщении.

По имеющейся информации, диверсию совершила группа лиц: они подорвали железобетонные опоры моста.

Ранее в ЛНР сообщили о гибели двух украинских военнослужащих во время минирования в Донбассе.

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