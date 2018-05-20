ВС Швеции впервые проведут учения с участием Эстонии

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Вооружённые силы Швеции впервые проведут учения AFX18 с участием ВВС Эстонии. Об этом информирует Главный штаб Сил обороны Эстонии.

«Это будут первые в истории Эстонии после восстановления её независимости учения, проводимые совместно ВВС Эстонии и Швеции», — приводит Postimees слова начальника штаба Военно-воздушных сил Эстонии, полковника Рийво Валге.

По его словам, это станет «интересным вызовом» для обеих стран и «прекрасной возможностью» отработать сотрудничество Швеции и Эстонии в сфере обороны.

Отмечается, что 22 мая на авиабазу в Эмари под Таллином прибудет эскадрилья истребителей Швеции JAS 39 Gripen.

При этом во время учений на базе будут дислоцированы около сотни шведских военнослужащих.

В манёврах примут участие почти 3,5 тыс. военнослужащих. Также в них в качестве партнёров будут участвовать Вооружённые силы Финляндии, Франции и Испании.

Ранее сообщалось, что в Латвии пройдут учения с участием трёх тысяч военнослужащих стран НАТО.

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