Порошенко заявил, что создание автокефальной украинской церкви ослабит влияние России

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что предоставление украинской церкви автокефалии автоматически ослабит влияние России на внутренние дела в стране. Об этом информирует УНН.
Порошенко заявил, что создание автокефальной украинской церкви ослабит влияние России
  • globallookpress.com

По его словам, томос об автокефалии, предоставленный украинской церкви, завершит «утверждение независимости и самостоятельности Украины в духовном измерении».

«Это усилит и нашу национальную безопасность, так как автоматически ослабит влияние страны-агрессора на внутриукраинские дела», — сказал он. 

Ранее Порошенко заявил, что Константинопольский патриархат начал работу по введению автокефалии Украинской православной церкви.

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