Порошенко заявил, что создание автокефальной украинской церкви ослабит влияние России
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По его словам, томос об автокефалии, предоставленный украинской церкви, завершит «утверждение независимости и самостоятельности Украины в духовном измерении».
«Это усилит и нашу национальную безопасность, так как автоматически ослабит влияние страны-агрессора на внутриукраинские дела», — сказал он.
Ранее Порошенко заявил, что Константинопольский патриархат начал работу по введению автокефалии Украинской православной церкви.