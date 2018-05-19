В Госдуме назвали фантомной болью планы Порошенко использовать Крымский мост

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в интервью RT прокомментировал заявление украинского президента Петра Порошенко, по словам которого Россия понесёт ответственность «за незаконное строительство» Крымского моста, а затем Украина будет «использовать» его для связей с Кубанью.

«Крымский мост — это символ воссоединения Крыма с Россией. Одно дело — провести референдум, увидеть, что все жители хотят в Россию. Другое дело — физически воссоединить нашу территорию. То есть строительство Крымского моста и запуск его в эксплуатацию окончательно ставят точку в вопросе, кому принадлежит Крым. И, конечно, это вызывает фантомные боли в Киеве. Для них данное событие означает окончательную потерю территории из-за своей безалаберной политики в отношении собственного народа», — сказал он.

Морозов также уверен, что провокационные заявления со стороны Киева продолжатся.

«Конечно, следует ожидать различных инсинуаций с их стороны. Но мы прекрасно понимаем, что Крым стал частью России навсегда. Что же касается соединения с Кубанью, то милости просим. Мы не против того, чтобы украинцы ездили через Крым на Кубань. Для нас они — родственный народ. И мы всегда рады украинцам на нашей территории», — заключил депутат.

Ранее Порошенко рассказал, как Украина собирается использовать Крымский мост.