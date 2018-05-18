Шевченко прокомментировал ситуацию с арестом Вышинского на Украине

Российский журналист Максим Шевченко прокомментировал в беседе с RT решение Херсонского суда об аресте главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

«Идёт необъявленная война. И задержание Кирилла, которого я тоже знаю, — это одно из проявлений этой войны, которая ведётся между украинской властью и всем инакомыслящим пространством в этой стране, которое хоть как-то ассоциируется с Россией», — сказал Шевченко.

По его словам, российские журналисты в Киеве фактически работают в условиях военной ситуации.

«Во-первых, я прошу им платить зарплату, как тем, кто находится в горячих точках. Всем, кто работает на территории Украины... И страховка военная чтобы у всех была», — отметил он.

Ранее у украинского посольства в Москве прошла акция в поддержку журналистов РИА Новости и РИА Новости Украина.