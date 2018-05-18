Акция в поддержку Вышинского проходит у посольства Украины в Москве

Акция в поддержку журналистов РИА Новости и РИА Новости Украина проходит у украинского посольства в Москве.

Люди собираются у посольства Украины, поскольку выступают против ограничения свободы слова и преследования из-за профессиональной деятельности.

Акция продлится два часа — с 14:00 до 16:00.

RT ведёт текстовую трансляцию.

17 мая суд в Херсоне арестовал главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого обвиняют в государственной измене.