Венедиктов прокомментировал арест главы РИА Новости Украина Вышинского
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«Смотрите, когда спецслужбы любой страны врываются в корпункт и задерживают журналистов другой страны по обвинению в тяжёлых преступлениях, то доказательства должны быть железобетонные, собранные заранее. А если же это происходит из-за того, что журналист высказал и высказывал свою точку зрения, не совпадающую с точкой зрения правительства той страны, страны аккредитации, это ни в коей мере не может служить основанием для таких силовых действий», — сказал Венедиктов.
По его словам, журналисты во всех странах информируют свою аудиторию не только фактами, но и мнениями, которые могут не нравиться властям.
«Если уж действительно есть серьёзные опасения — ну, поместите под домашний арест. Но тюрьма — это не то место, где можно у журналиста выяснить, почему он говорит то-то и то-то. Поэтому это очень неприятная история, в какой бы стране она ни произошла», — отметил журналист.
Ранее у украинского посольства в Москве прошла акция в поддержку журналистов РИА Новости и РИА Новости Украина.