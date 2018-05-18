Венедиктов прокомментировал арест главы РИА Новости Украина Вышинского

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Российский журналист Алексей Венедиктов прокомментировал в беседе с RT решение Херсонского суда об аресте главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Венедиктов прокомментировал арест главы РИА Новости Украина Вышинского
  • globallookpress.com
  • © Viktor Chernov/Russian Look

«Смотрите, когда спецслужбы любой страны врываются в корпункт и задерживают журналистов другой страны по обвинению в тяжёлых преступлениях, то доказательства должны быть железобетонные, собранные заранее. А если же это происходит из-за того, что журналист высказал и высказывал свою точку зрения, не совпадающую с точкой зрения правительства той страны, страны аккредитации, это ни в коей мере не может служить основанием для таких силовых действий», — сказал Венедиктов.

По его словам, журналисты во всех странах информируют свою аудиторию не только фактами, но и мнениями, которые могут не нравиться властям.

«Если уж действительно есть серьёзные опасения — ну, поместите под домашний арест. Но тюрьма — это не то место, где можно у журналиста выяснить, почему он говорит то-то и то-то. Поэтому это очень неприятная история, в какой бы стране она ни произошла», — отметил журналист.

Ранее у украинского посольства в Москве прошла акция в поддержку журналистов РИА Новости и РИА Новости Украина.

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