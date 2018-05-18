В ОНК назвали арест Вышинского попранием демократических ценностей

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Российский правозащитник и член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александр Ионов заявил, что ситуация с арестом главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского является попыткой «затыкания рта» современным СМИ.
В ОНК назвали арест Вышинского попранием демократических ценностей
  • Reuters

«Мы считаем, что это попытка затыкания рта современным медиа, попрания демократических ценностей, к которым так стремится так называемое украинское правительство. Это нарушение законных интересов и прав граждан, которые находятся на территории страны», — сказал Ионов RT.

Днём 18 мая в Леонтьевском переулке в Москве прошла акция в поддержку арестованного на Украине журналиста Кирилла Вышинского.

У посольства Украины собрались люди, которые выступают против ограничений свободы слова и преследований из-за профессиональной деятельности. 

17 мая суд в Херсоне арестовал главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого обвиняют в государственной измене.

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