Председатель СПЧ прокомментировал арест главы РИА Новости Украина Вышинского

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Марианна Чурсина
Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов в разговоре с RT рассказал, что арест руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского свидетельствует о преследовании свободы слова на Украине.
Председатель СПЧ прокомментировал арест главы РИА Новости Украина Вышинского
  • Reuters

«На мой взгляд, предъявлять журналисту обвинение в том, что он совершает государственную измену, работая на иностранные СМИ, — на подобное нет даже малейших оснований. Совершенно очевидно, что это просто возмутительная история. Я очень рассчитываю на то, что представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович вмешается в эту ситуацию», — сказал он.

Ранее суд в Херсоне арестовал на 60 дней главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, задержанного в Киеве.

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