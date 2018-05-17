Председатель СПЧ прокомментировал арест главы РИА Новости Украина Вышинского
- Reuters
«На мой взгляд, предъявлять журналисту обвинение в том, что он совершает государственную измену, работая на иностранные СМИ, — на подобное нет даже малейших оснований. Совершенно очевидно, что это просто возмутительная история. Я очень рассчитываю на то, что представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович вмешается в эту ситуацию», — сказал он.
Ранее суд в Херсоне арестовал на 60 дней главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, задержанного в Киеве.