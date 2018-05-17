В Совфеде отреагировали на арест главы РИА Новости Украина Вышинского

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT назвал неадекватными действиями арест главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

«Я считаю, что это полное безобразие. Они ищут человеческий материал для обмена на граждан Украины, сидящих у нас по закону. У них выборы скоро, вот и зарабатывают себе очки», — сказал парламентарий.

Джабаров также добавил, что российская сторона будет добиваться освобождения главы РИА Новости Украина.

«Мы это дело так не оставим. Думаю, будем требовать немедленного освобождения Вышинского, потому что обвинять журналиста в государственной измене — это вообще последнее дело, поскольку он что видит и слышит, то и описывает», — отметил сенатор.

Ранее суд в Херсоне арестовал на 60 дней главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, задержанного в Киеве.