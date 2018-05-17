В Госдуме назвали арест главы РИА Новости Украина Вышинского психозом на фоне русофобии

Зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников в интервью RT прокомментировал арест главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, задержанного в Киеве.

«Это уже психоз на фоне русофобии. Адекватными действиями такое назвать просто невозможно. Происходит нарушение всех мыслимых и немыслимых норм. Они пытаются заткнуть всеми возможными способами свободу слова», — сказал депутат.

Крупенников также добавил, что украинская сторона движется по пути, когда любое инакомыслие трактуется как предательство.

«Освещение событий в неугодном ключе для власти Порошенко уже начинает приравниваться к измене родине», — подчеркнул он.

Ранее суд в Херсоне арестовал на 60 дней главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, задержанного в Киеве.