Супруга Кирилла Вышинского рассказала подробности его задержания в Киеве

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Ирина Вышинская, супруга главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, в интервью RT рассказала о действиях сотрудников СБУ, которые задержали журналиста в Киеве.
Супруга Кирилла Вышинского рассказала подробности его задержания в Киеве
  • Reuters

«О задержании я узнала из интернет-источников. Я позвонила ему, но он уже не брал трубку. После я позвонила водителю, и он мне в двух словах объяснил, как всё случилось. Это произошло на автостоянке. Люди в гражданской форме — их было пять человек — подошли, схватили моего мужа, посадили его в машину и увезли», — заявила Вышинская RT.

Она отметила, что никто из представителей украинских властей не выходил с ней на связь и ни о чём не уведомлял.

«Я не понимаю, в чём обвиняют моего мужа. Я не могу понять, что такое госизмена и журналистика и почему это сливается в единое целое», — заключила Ирина Вышинская.

Подробнее — в материале RT.

17 мая суд в Херсоне арестовал главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого обвиняют в государственной измене.

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