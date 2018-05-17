Эксперт прокомментировал заявление депутата Рады о Крымском мосте

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Руководитель экспертной группы «Крымский проект» политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН прокомментировал заявление депутата Верховной рады Антона Геращенко о том, что Крымский мост достанется Украине.

«Если послушать Геращенко, там нет ничего нового: открытое желание присвоить себе чужое», — сказал эксперт.

Он отметил, что санкции и ограничения в отношении России со стороны Запада приносят только пользу: к примеру, ставка на низкую цену на нефть не сработала, нефть опять растёт, что укрепляет российский бюджет.

Ранее власти Крыма оценили заявление депутата Рады о Крымском мосте.

Также член Совета Федерации, сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева в беседе с Inforeactor прокомментировала реакцию Канады на открытие Крымского моста.

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