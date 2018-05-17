Эксперт прокомментировал заявление депутата Рады о Крымском мосте
«Если послушать Геращенко, там нет ничего нового: открытое желание присвоить себе чужое», — сказал эксперт.
Он отметил, что санкции и ограничения в отношении России со стороны Запада приносят только пользу: к примеру, ставка на низкую цену на нефть не сработала, нефть опять растёт, что укрепляет российский бюджет.
Ранее власти Крыма оценили заявление депутата Рады о Крымском мосте.
Также член Совета Федерации, сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева в беседе с Inforeactor прокомментировала реакцию Канады на открытие Крымского моста.