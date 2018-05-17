В Совфеде прокомментировали реакцию Канады на открытие Крымского моста

Короткая ссылка
Член Совета Федерации, сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева в беседе с Inforeactor прокомментировала реакцию Канады на открытие Крымского моста.

«Мост — это инфраструктура, которая позволяет решать текущие задачи жизни простых людей, прежде всего в Крыму. Его можно воспринимать также как символ связи, который делает наш мир более единым», — сказала она.

По её словам, канадский МИД взялся комментировать вопросы, которые находятся вне его зоны влияния.

Как отметила Тимофеева, Москва наиболее полно реализует свои суверенные интересы, в том числе своего 84-го и 85-го регионов.

Ранее политолог Александр Форманчук в беседе с ФАН оценил критику Госдепа по поводу открытия Крымского моста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных