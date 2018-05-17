В Совфеде прокомментировали реакцию Канады на открытие Крымского моста

Член Совета Федерации, сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева в беседе с Inforeactor прокомментировала реакцию Канады на открытие Крымского моста.

«Мост — это инфраструктура, которая позволяет решать текущие задачи жизни простых людей, прежде всего в Крыму. Его можно воспринимать также как символ связи, который делает наш мир более единым», — сказала она.

По её словам, канадский МИД взялся комментировать вопросы, которые находятся вне его зоны влияния.

Как отметила Тимофеева, Москва наиболее полно реализует свои суверенные интересы, в том числе своего 84-го и 85-го регионов.

Ранее политолог Александр Форманчук в беседе с ФАН оценил критику Госдепа по поводу открытия Крымского моста.