Жириновский прокомментировал ситуацию с РИА Новости Украина в Киеве

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал действия в отношении РИА Новости Украина и арест его главы Кирилла Вышинского беспрецедентным ЧП.

«Акция киевских силовиков против РИА Новости Украина и арест его главы Кирилла Вышинского — беспрецедентное для либеральной Европы (правда, уже привычное для самой Украины) ЧП», — говорится в Telegram-канале политика.

Также он отмечает, что сотрудники агентства часто обращались к нему с острыми вопросами и старались сохранить объективность, в отличие от остальных украинских СМИ.

«Они в равной мере освещали позиции всех сторон, в том числе и в вопросе конфликта Украины и России. Но, видимо, в этой стране сегодня это считается госизменой», — добавил политик.

Ранее Международная федерация журналистов потребовала освободить главу РИА Новости Украина.