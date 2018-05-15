Сенатор от Крыма оценила реакцию Порошенко на открытие Крымского моста

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Анастасия Румянцева
Сенатор от Республики Крым, член комитета по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление украинского лидера Петра Порошенко о том, что открытие Крымского моста является «очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля».
Сенатор от Крыма оценила реакцию Порошенко на открытие Крымского моста
  • РИА Новости

«Хотелось бы напомнить господину Порошенко, что, помимо Конвенции ООН по морскому праву существуют ещё иные нормы международного права, которые Украина обязана соблюдать. Страна, нарушающая права человека и гражданина, продолжает нас удивлять. Не Украине стоит сейчас высказываться о несоблюдении норм права. Подобного рода заявления, касающиеся Крымского моста, выглядят смешно», — отметила Ковитиди.

По словам сенатора, открытие Крымского моста — это «символ движения вперёд».

«Символ устремлённости Крыма как субъекта России в будущее. Показатель возможностей научной, инженерной и технической мысли, достаточно существенный аргумент, который демонстрирует неразрывную связь Крыма с остальными регионами России», — заключила Ковитиди.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал сообщения о том, что строительство автодорожной части Крымского моста официально завершено.

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