Сенатор от Крыма оценила реакцию Порошенко на открытие Крымского моста
- РИА Новости
«Хотелось бы напомнить господину Порошенко, что, помимо Конвенции ООН по морскому праву существуют ещё иные нормы международного права, которые Украина обязана соблюдать. Страна, нарушающая права человека и гражданина, продолжает нас удивлять. Не Украине стоит сейчас высказываться о несоблюдении норм права. Подобного рода заявления, касающиеся Крымского моста, выглядят смешно», — отметила Ковитиди.
По словам сенатора, открытие Крымского моста — это «символ движения вперёд».
«Символ устремлённости Крыма как субъекта России в будущее. Показатель возможностей научной, инженерной и технической мысли, достаточно существенный аргумент, который демонстрирует неразрывную связь Крыма с остальными регионами России», — заключила Ковитиди.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал сообщения о том, что строительство автодорожной части Крымского моста официально завершено.