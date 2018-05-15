В Совфеде оценили начало работы украинской патрульной полиции Крыма

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Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с газетой «Известия» оценила начало работы украинской патрульной полиции полуострова.
В Совфеде оценили начало работы украинской патрульной полиции Крыма
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По словам Ковитиди, Киев продолжает политику системного напряжения взаимоотношений с Москвой.

«Открытие так называемой патрульной полиции в Крыму и Севастополе является ярким тому подтверждением. С таким же успехом украинской стороной могли быть открыты «патрульная полиция в Румынии», «патрульная полиция в Польше» — вплоть до Гватемалы», — отметила сенатор.

Она добавила, что все действия Киева могли бы рассматриваться как очередная клоунада, если бы не осознание того, что от этих сценариев могут пострадать простые люди, направляющиеся к родственникам, на отдых или на работу за пределы Украины.

Ранее сенатор от Республики Крым, член комитета по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT начало работы в Херсонской области Украины обособленного отдела патрульной полиции в Крыму и Севастополе.

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