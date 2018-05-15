МИД России направит ноту Киеву из-за ситуации вокруг РИА Новости Украина

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Замглавы МИД России Григорий Карасин заявил, что российское ведомство направит в Киев ноту в связи со следственными действиями СБУ в отношении агентства РИА Новости Украина и задержаниями журналистов.
МИД России направит ноту Киеву из-за ситуации вокруг РИА Новости Украина
  • globallookpress.com
  • © Leonid Faerberg

«Послать ноту тут, конечно, надо будет, но дело не в ноте, а в том, чтобы наказать виновных и добиться того, чтобы люди, которые принимали это решение, понесли ответственность. Вот этого будем добиваться», — приводит Интерфакс слова Карасина.

Он отметил, что МИД будет выяснять, «кто стоял за этим решением, кто его исполнял, и с осознанием всех этих фактов правильнее будет действовать».

Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура Украины подозревает сотрудников РИА Новости Украина в государственной измене.

15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. 

Подробнее — в материале RT.

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