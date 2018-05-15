В квартире корреспондента РИА Новости Украина проходит обыск
СБУ проводит обыск в квартире корреспондента РИА Новости Украина Людмилы Лысенко, сообщил РИА Новости адвокат.
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«Она сейчас находится дома, у неё заканчивается обыск», — сказал он.
По словам адвоката, корреспондента вызовут на допрос в СБУ в пятницу, 18 мая.
Ранее в СБУ подтвердили обыски в РИА Новости Украина и заявили, что решается вопрос о задержании руководителя агентства.
В Кремле назвали возмутительными действия в отношении российских журналистов на Украине.
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