В квартире корреспондента РИА Новости Украина проходит обыск

СБУ проводит обыск в квартире корреспондента РИА Новости Украина Людмилы Лысенко, сообщил РИА Новости адвокат.

«Она сейчас находится дома, у неё заканчивается обыск», — сказал он.

По словам адвоката, корреспондента вызовут на допрос в СБУ в пятницу, 18 мая.

Ранее в СБУ подтвердили обыски в РИА Новости Украина и заявили, что решается вопрос о задержании руководителя агентства.

В Кремле назвали возмутительными действия в отношении российских журналистов на Украине.