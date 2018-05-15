Симоньян назвала местью за Крымский мост обыски СБУ в РИА Новости Украина

Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян прокомментировала обыски СБУ в офисе РИА Новости Украина в Киеве.

«Киев решил отомстить нам за Крымский мост. Ворвались в наш офис, сотрудники не выходят на связь, сайт не обновляется, телефоны заблокированы», — написала Симоньян в Twitter.

Киев решил отомстить нам за Крымский мост. Ворвались в наш офис, сотрудники не выходят на связь, сайт не обновляется, телефоны заблокированы. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 15 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве.

Также в Киеве задержан журналист РИА Новости Украина.

Официальный представитель Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская сообщила, что служба начала следственные действия в отношении медиаструктур, «подконтрольных Российской Федерации».