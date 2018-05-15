Политолог прокомментировал действия СБУ в отношении РИА Новости Украина

Заместитель директора Института стран СНГ политолог Владимир Жарихин прокомментировал в беседе с RT действия Службы безопасности Украины (СБУ) в отношении РИА Новости Украина. Сотрудники СБУ ворвались в киевский офис агентства и провели обыски.

«То, что делает СБУ с декоративной прокуратурой некоей несуществующей Автономной республики Крым, является продолжением действий властей по удушению свободы слова на Украине при молчаливом согласии той самой Европы, в которую провозглашено стремиться. Чем больше туда стремится Украина, тем больше сворачиваются свобода слова, права граждан. Нет ничего удивительного, что под каток борьбы с инакомыслием попало РИА Новости Украина. Безусловно, эта тенденция будет продолжаться», — полагает Жарихин.

Ранее сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве.

Официальный представитель СБУ Елена Гитлянская написала в Facebook, что служба начала следственные действия в отношении медиаструктур, «подконтрольных Российской Федерации».