В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,1

На территории Казахстана 15 мая произошло землетрясение магнитудой 5,1 в 07:25 по времени Астаны (04:25 мск),

Как сообщает Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция Министерства образования и науки Казахстана, эпицентр землетрясения располагался в 637 километрах на северо-восток от Алма-Аты. Глубина подземных толчков составила 5 км. Информации о возможных последствиях не поступало. Ранее сообщалось, что на севере Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1.