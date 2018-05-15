В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,1
На территории Казахстана 15 мая произошло землетрясение магнитудой 5,1 в 07:25 по времени Астаны (04:25 мск),
Как сообщает Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция Министерства образования и науки Казахстана, эпицентр землетрясения располагался в 637 километрах на северо-восток от Алма-Аты.
Глубина подземных толчков составила 5 км.
Информации о возможных последствиях не поступало.
Ранее сообщалось, что на севере Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1.
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