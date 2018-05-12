В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1

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На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом информирует Kyodo со ссылкой на метеорологическое агентство Японии.

Землетрясение было зафиксировано в префектуре Нагано. Его эпицентр находился на глубине около 10 километров.

Отмечается, что угроза цунами не объявлялась.

По данным местных властей, информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее на севере Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,2.

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