В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1
На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом информирует Kyodo со ссылкой на метеорологическое агентство Японии.
Землетрясение было зафиксировано в префектуре Нагано. Его эпицентр находился на глубине около 10 километров.
Отмечается, что угроза цунами не объявлялась.
По данным местных властей, информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее на севере Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,2.
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