Украинская прокуратура открыла производство по факту ДТП с юными футболистами в Белоруссии
«По результатам полученной информации от органов власти по организации поездки 26 детей за границу прокуратурой Сумской области начато уголовное производство», — говорится в сообщении в Facebook.
Досудебное расследование открыто по части 2 статьи 137 Уголовного кодекса Украины — «Ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекшее смерть несовершеннолетнего и тяжкие последствия».
Ранее в Белоруссии возбудили уголовное дело в связи с ДТП.
13 мая микроавтобус, перевозивший детскую футбольную команду с Украины, столкнулся с погрузчиком в Брестской области Белоруссии. В результате аварии погиб один ребёнок, шестеро пострадали.