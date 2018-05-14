Украинская прокуратура открыла производство по факту ДТП с юными футболистами в Белоруссии

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Прокуратура Сумской области Украины открыла уголовное производство по факту ДТП в Белоруссии с участием микроавтобуса, перевозившего детскую футбольную команду. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По результатам полученной информации от органов власти по организации поездки 26 детей за границу прокуратурой Сумской области начато уголовное производство», — говорится в сообщении в Facebook.

Досудебное расследование открыто по части 2 статьи 137 Уголовного кодекса Украины — «Ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекшее смерть несовершеннолетнего и тяжкие последствия».

Ранее в Белоруссии возбудили уголовное дело в связи с ДТП.

13 мая микроавтобус, перевозивший детскую футбольную команду с Украины, столкнулся с погрузчиком в Брестской области Белоруссии. В результате аварии погиб один ребёнок, шестеро пострадали.

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