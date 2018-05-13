В Крыму оценили призыв украинского писателя к Киеву отказаться от попыток вернуть полуостров

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в интервью RT прокомментировал заявление украинского писателя Василия Шкляра, по мнению которого властям Киева не нужно пытаться вернуть Крым, поскольку он всегда был пророссийским.

«Мнение Шкляра в большей степени отражает действительность, чем позиция официального Киева и украинских политических деятелей, которые, спекулируя крымским вопросом, на протяжении нескольких лет говорят вещи, не соответствующие реальности. Я уверен, что большинство украинцев прекрасно понимают, что Крым сегодня — неотъемлемая часть Российской Федерации, что крымчане сделали абсолютно искренний выбор в 2014 году», — сказал он.

Ганжара также добавил, что ярким тому доказательством является растущий поток украинских туристов, которые едут отдыхать на полуостров, понимая, что это российская территория.

При этом, по словам депутата, тот факт, что Украина «позиционирует Крым как свою территорию, тормозит её внутреннее развитие».

Ранее украинский писатель Василий Шкляр призвал Киев отказаться от попыток вернуть Крым и Донбасс.