Депутат Рады просит усилить присутствие силовиков на границе с Крымом

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Глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко обратилась к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой усилить присутствие подразделений Нацгвардии и увеличить число силовиков в приграничных населённых пунктах.
Депутат Рады просит усилить присутствие силовиков на границе с Крымом
  • © Александр Полегенько / РИА Новости

По её словам, ситуация на юге Херсонской области является проблемой нацбезопасности Украины.

«Обращаюсь к премьер-министру с призывом решить наконец вопрос об усилении присутствия гвардейцев, полицейских и пограничников на юге Херсонской (области. — RT), особенно в Геническом районе», — написала на своей странице в Facebook Гопко.

Ранее сообщалось, что Нацполиция Украины усилит работу на границе с Крымом.

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