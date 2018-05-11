Депутат Рады просит усилить присутствие силовиков на границе с Крымом

Глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко обратилась к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой усилить присутствие подразделений Нацгвардии и увеличить число силовиков в приграничных населённых пунктах.

По её словам, ситуация на юге Херсонской области является проблемой нацбезопасности Украины.

«Обращаюсь к премьер-министру с призывом решить наконец вопрос об усилении присутствия гвардейцев, полицейских и пограничников на юге Херсонской (области. — RT), особенно в Геническом районе», — написала на своей странице в Facebook Гопко.

Ранее сообщалось, что Нацполиция Украины усилит работу на границе с Крымом.