Национальная полиция Украины усилит работу на границе с Крымом, заявил директор департамента коммуникации МВД Артём Шевченко.

Как передаёт «112 Украина», по его словам, такая мера связана с «насыщенным пассажиропотоком» на границе.

Как отмечается, активизация работы подразумевает задержание разыскиваемых украинскими силовиками людей и противодействие злоумышленникам, которые прибывают на Украину для совершения преступлений.

Ранее в украинской Нацполиции заявили, что на границе Украины и Крыма может быть введена в действие новая система блокпостов.