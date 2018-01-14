Полиция Украины усилит работу на границе с Крымом
Национальная полиция Украины усилит работу на границе с Крымом, заявил директор департамента коммуникации МВД Артём Шевченко.
Как передаёт «112 Украина», по его словам, такая мера связана с «насыщенным пассажиропотоком» на границе.
Как отмечается, активизация работы подразумевает задержание разыскиваемых украинскими силовиками людей и противодействие злоумышленникам, которые прибывают на Украину для совершения преступлений.
Ранее в украинской Нацполиции заявили, что на границе Украины и Крыма может быть введена в действие новая система блокпостов.
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