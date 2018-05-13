Украинский писатель призвал Киев отказаться от попыток вернуть Крым и Донбасс

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Украинский писатель Василий Шкляр в эфире Espreso.tv заявил, что властям Киева не нужно пытаться вернуть Крым, который всегда был пророссийским.
Украинский писатель призвал Киев отказаться от попыток вернуть Крым и Донбасс
  • РИА Новости

«Представьте: завтра к нам возвращается Крым, где люди в эйфории от того, что они живут в России», — цитирует его издание «Политнавигатор».

Он отметил, что в американских городах Чикаго и Нью-Йорк больше украинских людей, чем в Крыму.

По его словам, Украине не нужно заниматься возвращением Крыма и Донбасса.

«Мы их присоединяем. Вот представьте, сколько будет ненависти ... Да мы и без Крыма и без той части Донбасса не можем выбрать патриотический парламент», — подчеркнул Шкляр.

Ранее депутат Рады попросила усилить присутствие силовиков на границе с Крымом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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