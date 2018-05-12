Украинский консул выехал в Ейск для выяснения обстоятельств возможного задержания рыбаков

Российские пограничники в Ейске отказались предоставить информацию о возможном нахождении двух пропавших украинских рыбаков, на место выехал консул Украины в России. Об этом сообщил начальник управления департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

«Пограничная служба города Ейск (Россия) отказалась предоставить информацию о возможном пребывании там пропавших в Азовском море граждан Украины, консул выехал на место с целью выяснения причин и обстоятельств задержания и требованием немедленно освободить их», — приводит его слова УНН.

Ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины заявили о задержании российскими пограничниками двух рыбаков из Бердянска. По данным ведомства, пропавшие в Азовском море рыбаки могут находиться в Ейске.