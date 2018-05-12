На Украине заявили о задержании российскими пограничниками двух рыбаков из Бердянска

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Двое рыбаков из Бердянска (Запорожская область), пропавших в Азовском море, вероятно, задержаны российскими пограничниками, передаёт Интерфакс-Украина со ссылкой на областное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Как рассказали агентству в пресс-службе ведомства, 11 мая в дежурную часть Бердянского отдела Нацполиции позвонила жена одного из двух рыбаков, которые накануне вышли в Азовское море на катере и не вернулись.

По словам женщины, она якобы получила звонок от пограничной службы России о задержании её супруга и его товарища и об их нахождении в городе Ейске Краснодарского края.

Отмечается, что спасатели Запорожской области прекратили поисковую операцию.

Российская сторона пока не прокомментировала данную информацию.

4 мая в ФСБ России заявили о задержании у западного берега Крыма в Чёрном море судна с Украины по подозрению в незаконном рыбном промысле. В ведомстве подчеркнули, что досмотры судов в Керченском проливе проводятся в соответствии с международным морским правом.

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