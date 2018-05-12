Лукашенко назвал герб и флаг визитной карточкой миролюбивой политики Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днём Государственного герба и Государственного флага республики, передаёт пресс-служба белорусского лидера.

«Сегодня мы подчёркиваем значимость этих неотъемлемых символов суверенной Белорусии, наполненных доблестью и героизмом. Сознаём их глубокую историческую роль в сохранении общественного согласия на белорусской земле», — заявил он.

Лукашенко подчеркнул, что нынешнее поколение белорусов с честью продолжает славные традиции прошлого.

«Герб, флаг и гимн — это не просто символика, а визитная карточка миролюбивой политики Республики Белоруссии, чей авторитет бесспорно признан на международной арене», — отметил белорусский лидер.

9 мая Лукашенко заявил, что в Белоруссии навсегда сохранят правду о Великой Отечественной войне.