МИД Украины проверяет данные о гибели двух украинских моряков
Министерство иностранных дел проверяет сообщения о том, что у берегов африканского государства Кабо Верде погибли двое украинских моряков. Об этом заявил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
«Посольство Украины выясняет обстоятельства дела относительно гибели граждан Украины — членов экипажа судна Atlantic Harmony», — приводит слова Кирилича УНИАН.
По его словам, был установлен контакт с судовладельцем.
Он добавил, что вопрос находится на контроле департамента.
В 2017 году в Ливии были арестованы 14 украинских моряков за контрабанду нефти.
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