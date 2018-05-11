МИД Украины проверяет данные о гибели двух украинских моряков

Министерство иностранных дел проверяет сообщения о том, что у берегов африканского государства Кабо Верде погибли двое украинских моряков. Об этом заявил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

«Посольство Украины выясняет обстоятельства дела относительно гибели граждан Украины — членов экипажа судна Atlantic Harmony», — приводит слова Кирилича УНИАН. По его словам, был установлен контакт с судовладельцем. Он добавил, что вопрос находится на контроле департамента. В 2017 году в Ливии были арестованы 14 украинских моряков за контрабанду нефти.