МИД Украины проверяет данные о гибели двух украинских моряков

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Министерство иностранных дел проверяет сообщения о том, что у берегов африканского государства Кабо Верде погибли двое украинских моряков. Об этом заявил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

«Посольство Украины выясняет обстоятельства дела относительно гибели граждан Украины — членов экипажа судна Atlantic Harmony», — приводит слова Кирилича УНИАН.

По его словам, был установлен контакт с судовладельцем.

Он добавил, что вопрос находится на контроле департамента.

В 2017 году в Ливии были арестованы 14 украинских моряков за контрабанду нефти. 

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