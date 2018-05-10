Исполняющий обязанности министра финансов Армении подал в отставку
«Слагаю с себя полномочия исполняющего обязанности министра финансов Армении, надеясь, что новое правительство продолжит находить эффективные решения в сложном и ответственном деле построения благополучной и экономически стабильной страны», — написал он в Facebook.
Арамян заверил, что будет исполнять свои функции в полном объёме до назначения нового министра, чтобы обеспечить плавный переход.
Ранее в Армении были отправлены в отставку начальник полиции и директор Службы нацбезопасности.