Исполняющий обязанности министра финансов Армении подал в отставку

Исполняющий обязанности министра финансов Армении Вардан Арамян сообщил, что подаёт в отставку с занимаемой должности.

«Слагаю с себя полномочия исполняющего обязанности министра финансов Армении, надеясь, что новое правительство продолжит находить эффективные решения в сложном и ответственном деле построения благополучной и экономически стабильной страны», — написал он в Facebook.

Арамян заверил, что будет исполнять свои функции в полном объёме до назначения нового министра, чтобы обеспечить плавный переход.

Ранее в Армении были отправлены в отставку начальник полиции и директор Службы нацбезопасности.