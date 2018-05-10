Эксперт прокомментировал решение суда в Гааге по делу украинских компаний против России

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Анна Лушникова
Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в интервью RT оценил решение Гаагского суда, который обязал российскую сторону выплатить украинским инвесторам компенсацию после воссоединения Крыма с Россией.
Эксперт прокомментировал решение суда в Гааге по делу украинских компаний против России
  • Reuters

«Важно понимать, что российская сторона в этом процессе не участвовала, поскольку считает, что вопрос утраты активов украинскими бизнесменами вследствие воссоединение Крыма и России не относится к компетенции данного суда. Поэтому решение было принято без участия России. Понятно, что Россия будет его оспаривать и ни на какие выплаты по данному вопросу не пойдёт, потому что это решение в первую очередь политическое, а перевод его в экономическую плоскость говорит о том, что украинская сторона пытается из любой истории, даже не выгодной для себя, всё равно что-то получить — если не в политическом плане, то в экономическом», — сказал эксперт.

Ранее «Нафтогаз» сообщил, что суд Гааги обязал Россию выплатить компенсации украинским компаниям из-за потерь активов в Крыму. Отмечается, что речь идёт о выплате $159 млн.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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