«Нафтогаз» прокомментировал решение по делу украинских компаний против России

«Нафтогаз» Украины прокомментировал решение по делу украинских компаний против России в арбитраже, созданном при Постоянной палате третейского суда (ППТС) в Гааге.

«Суд в Гааге обязал Россию заплатить украинским инвесторам за аннексию Крыма», — говорится в сообщении «Нафтогаза» в Twitter.

«23 марта 2018 года, проконсультировавшись со сторонами, состав арбитража объявил об окончании слушания дела в соответствии со ст. 29 (1) Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ 1976 года. 2 мая 2018 года, посоветовавшись, состав арбитража вынес единогласное решение, что касается вопросов ответственности и убытков», — приводит УНИАН пресс-релиз суда.

Отмечается, что речь идёт о выплате $159 млн.

В декабре 2017 года сообщалось, что Генпрокуратура Украины направила информационные письма о присвоении Россией украинского частного и государственного имущества в Крыму в Международный уголовный суд.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.