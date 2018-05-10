Эксперт оценил решение Гаагского суда по делу украинских компаний против России

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов прокомментировал в беседе с RT решение суда в Гааге, который обязал Россию заплатить украинским инвесторам компенсацию за Крым.

«В этой политике для Украины есть серьёзная проблема. Требуя компенсации, она не догадывается, что признаёт тот факт, что Крым — больше не Украина. Если Украина, как государство, считает, что Крым — временно утраченная территория, то за что тогда платить? Это уже не заявление со стороны Украины о том, что Крым — наша земля, а попытка поторговаться. Это шаг навстречу признанию Крыма российской территорией. Думаю, что Россия платить ничего не будет, наверняка, будет обжаловать», — отметил Симонов.

По словам эксперта, такое решение суда не повлияет на работу «Газпрома».

«Но надо понимать, что в отличие от Стокгольмского арбитража, в данном случае «Газпрому», как основной газовой компании, ничего не угрожает. Потому что эти активы не являются его собственностью. Самое главное, «Газпром» по этому иску не оказывается под ударом, а продолжает нормальное функционирование», — заключил Симонов.

Ранее «Нафтогаз Украины» сообщил, что суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсации украинским компаниям из-за потерь активов в Крыму. Отмечается, что речь идёт о выплате $159 млн.

Украинскому «Нафтогазу» принадлежал «Черноморнефтегаз», но после референдума о воссоединении Крыма с Россией имущество «Черноморнефтегаза» и «Укртрансгаза» в регионе было национализировано.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.