В Госдуме прокомментировали выдворение российских журналистов с Украины

Член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко прокомментировал в беседе с RT решение Службы безопасности Украины выслать из страны журналистов телеканала «Россия» и Первого канала.

«Вызывает сожаление тот факт, что подобного рода инцидент произошёл в тот самый день Великой Победы, который объединяет два наших народа. Миллионы украинцев и русских погибли за нашу свободу, за право определять собственную судьбу и будущее. Нынешние действия украинского режима, той националистической власти, которая находится в Киеве, укладываются в общую линию выдавливания инакомыслия, любой противоположной точки зрения. Конечно, в первую очередь усилия нынешней украинской власти направлены против российских журналистов, против того, чтобы они оказывались на месте и чтобы объективно рассказывали о том, что происходит на Украине», — отметил Ревенко.

Кроме того, украинские власти всеми способами пытаются препятствовать акции «Бессмертный полк», добавил депутат.

«Низкий поклон всем тем, кто принял участие в этой акции. Это мужественные люди, они проявляют свою гражданскую позицию под тяжелейшим прессингом. Именно поэтому украинские власти пытаются вытеснить наших журналистов. Для националистов журналисты, особенно из России, представляют собой едва ли не главную угрозу. Они боятся их, поэтому и не пускают», — заключил Ревенко.

Ранее сообщалось, что СБУ выслала из страны журналистов телеканалов «Россия» и «Первый» Валентину Соловьёву и Ольгу Юрьеву.