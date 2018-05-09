В СЖР прокомментировали выдворение российских журналистов с Украины

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В Союзе журналистов России (СЖР) выразили крайнюю озабоченность ситуацией со свободой слова на Украине после решения СБУ выслать из страны журналистов телеканала «Россия» и Первого канала.
В СЖР прокомментировали выдворение российских журналистов с Украины
  • РИА Новости

«Мы крайне озабочены ситуацией со свободой слова в соседней республике. В СЖР сейчас формируем базу нарушения прав журналистов в нашей стране и за рубежом. И сегодняшний случай в эту базу, конечно, попадёт», — цитирует ТАСС главу СЖР Владимира Соловьёва.

Ранее сообщалось, что СБУ выслала из страны журналистов телеканалов «Россия» и «Первый» Валентину Соловьёву и Ольгу Юрьеву. 

2 мая стало известно, что журналистам из Чехии и Италии запретили въезд на Украину из-за «пророссийских» взглядов.

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