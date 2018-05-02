Журналистов из Италии, Чехии и России не пустили на Украину

Журналистам из России, Чехии и Италии запретили въезд на территорию Украины из-за «пророссийских» взглядов. Об этом заявили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

«1 мая Государственная пограничная служба не допустила въезд на Украину пророссийски настроенных лиц — граждан Италии, Чехии и России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «все они направлялись на Украину освещать годовщину событий 2 мая в Одессе».

Гражданин Италии и гражданин Чехии, по данным ведомства, «неправдоподобно освещали события, которые происходили в течение последнего периода на Украине».

Россиянин, как утверждают пограничники, не был пропущен в связи с тем, что «оказался политическим обозревателем российского издательства».

«Все трое иностранцев возвращены обратными рейсами», — добавили в Госпогранслужбе.

1 мая стало известно о задержании в аэропорту Борисполь итальянского журналиста Джорджио Бьянки. Он намеревался посетить траурные мероприятия в Одессе.