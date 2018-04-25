Союз журналистов Украины заявил о росте числа нападений на сотрудников СМИ
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- © Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
По его словам, за первые три месяца 2018 года был зафиксирован 21 случай нападения на представителей СМИ.
В прошлом году было зафиксировано 18 таких фактов.
Томиленко отметил, что «случаи, когда кто-то из нападавших на журналистов был наказан, неизвестны».
«Власти считают, что часть журналистов — неправильные и занимаются подрывной деятельностью в стране, поэтому на нападения на них можно закрывать глаза. Это неправильно», — приводит слова Томиленко украинское издание «Вести».
Он добавил, что международные организации возмущены отсутствием реакции на нападения на журналистов.
Ранее сообщалось, что в марте на Украине было зафиксировано десять нападений на журналистов.
В марте в ООН констатировали сохранение на Украине практики насилия над журналистами.