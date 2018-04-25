Союз журналистов Украины заявил о росте числа нападений на сотрудников СМИ

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что число нападений на журналистов в стране возросло, но ответственные за нападения не наказаны.

По его словам, за первые три месяца 2018 года был зафиксирован 21 случай нападения на представителей СМИ.

В прошлом году было зафиксировано 18 таких фактов.

Томиленко отметил, что «случаи, когда кто-то из нападавших на журналистов был наказан, неизвестны».

«Власти считают, что часть журналистов — неправильные и занимаются подрывной деятельностью в стране, поэтому на нападения на них можно закрывать глаза. Это неправильно», — приводит слова Томиленко украинское издание «Вести».

Он добавил, что международные организации возмущены отсутствием реакции на нападения на журналистов.

Ранее сообщалось, что в марте на Украине было зафиксировано десять нападений на журналистов.

В марте в ООН констатировали сохранение на Украине практики насилия над журналистами.