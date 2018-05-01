В аэропорту Киева задержали итальянского журналиста
- РИА Новости
«Джорджио собирался продолжить работу над видеоматериалом, в частности, записать несколько интервью жителей Украины, в том числе в Одессе, но по прилёте (в Киев) его задержали, ознакомили с решением о запрете на въезд и предупредили, что он будет депортирован первым же рейсом», — рассказала Вихарева.
Она добавила, что впоследствии Бьянки не посадили в самолёт, а отвели на допрос.
По её словам, журналист хотел посетить траурные мероприятия по случаю годовщины гибели людей в Доме профсоюзов.
Ранее сообщалось, что погранслужба Украины отказала съёмочной группе Первого канала Грузии во въезде в страну.
2 мая 2014 года в Одессе радикалы окружили и подожгли здание Дома профсоюзов, в котором находились сторонники федерализации Украины.
Жертвами пожара стали 48 человек, более 200 пострадали.